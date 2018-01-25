جهود ضبط الأمن بالشارع المصري 2018/01/25 - 17:50 جهود ضبط الأمن بالشارع المصري2018-01-25T17:50:26+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة أكثر من ستة عقود تسجل بطولات وتضحيات رجال الشرطة لحماية الوطن والأهل السيسي: الحفاظ على أمن مصر القومي في هذه المرحلة مسئولية عظمى رجب حميدة أمين عام حزب مصر العروبة يستقيل اعتراضا على ترشيح الفريق عنان وزير الدفاع يشهد الإحتفال بإنتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية التحالف العربي يقدم 1.5 مليار دولار مساعدات إنسانية جديدة لليمن وزيرة الهجرة تعلن إجراءات تصويت المصريين بالخارج في الإنتخابات الرئاسية
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