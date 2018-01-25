القاهرة -أ ش أ

استمرار للجهود المصرية الداعمة للشعب الليبي الشقيق وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة,

استقبلت مصر عددا من مصابي العملية الإرهابية الآثمة التي وقعت وسط مدينة (بني غازي) الليبية وخلفت عشرات القتلي والجرحي في صفوف المدنيين وقوات الامن الليبية.

ووصلت طائرة نقل عسكرية ليبية تقل عددا من المصابين ذوي الحالات الدقيقة لتلقي العلاج بمستشفيات القوات المسلحة المصرية.

وأصدر الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة لهم بواسطة نخبة من أطباء القوات المسلحة الأكفاء.

وقامت الأطقم التخصصية التابعة لإدارة الخدمات الطبية باستقبال وتوزيع المصابين طبقا لحالاتهم على عدد من المجمعات الطبية التابعة القوات المسلحة لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

يأتي ذلك انطلاقا من الثوابت المصرية تجاه مساندة الاشقاء الليبيين حكومة وشعبا في مواجهة الارهاب, وإدانة المخططات والمحاولات التي تستهدف أمن واستقرار الدولة الليبية وجهودها الرامية لإعادة بناء مؤسساتها الوطنية.