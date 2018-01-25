مانشستر-أخبار مصر

أعلن جوزيه مورينيو، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، استدعاء التشيلى أليكسس سانشيز لاعب الفريق الجديد، لقائمة مباراته غدا فى تمام العاشرة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة أمام يوفيل تاون ضمن الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزى.

مورينيو قال فى المؤتمر الصحفى للمباراة: “سانشيز لاعب كبير، وجاهز للمشاركة فى أى وقت، لذلك سيكون متواجدا معنا غدا فى قائمة المباراة”.

وأضاف: ” أعتقد أن الجميع يعلم إمكانيات سانشيز بسبب تواجده فى إنجلترا لفترة طويلة بعض الشىء، الجميع يعلم ما قدمه مع أرسنال، أحاول ألا أتحدث عما قدمه سابقًا فى إسبانيا وإيطاليا لكن فى البريميرليج، سانشيز أظهر ما يتمتع به من قدرات”.