لندن-أ ش أ

يصل البرتغالي جواو ماريو لاعب خط وسط فريق إنترميلان الإيطالي لكرة القدم, إلى لندن اليوم /الخميس لاتمام صفقة انتقاله على سبيل الإعارة إلى وست هام يونايتد.

ووفقا لبعض المصادر البريطانية فإن اللاعب البرتغالي (25 عاما) يمكن أن يوقع في الوقت المناسب والمحدد ليشارك في أول مباراة له مع “الهامرز” أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء المقبل.

وبحسب المصادر فسيكون هناك أيضا خيار متاح لشراء اللاعب بشكل نهائي في الصيف المقبل مقابل 26 مليون جنيه إسترليني. ويسعى ديفيد مويس المدير الفني لوست هام يونايتد, إلى التعاقد مع لاعبين على الأقل قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية بعدما أكد أنه جاء للفريق وهو يفتقد للتوازن.

يذكر أن ماريو شارك مع الإنتر بشكل متقطع منذ وصول المدرب لوشيانو سباليتي ولم يتمكن من تسجيل أي هدف في 15 مباراة لعبها هذا الموسم.