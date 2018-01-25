مدريد-أ ش أ

اعترف مدافع ريال مدريد الإسباني داني كاربخال, بأنه لم يعد أمام الفريق إلا المنافسة على دوري أبطال أوروبا, وذلك بعد الخروج من مسابقة كأس ملك على يد فريق ليجانيس.

وأوضح كاربخال “علينا التعامل بواقعية فليس هناك الآن سوى دوري الأبطال..وفي الليجا يمتلك متصدر الدوري فارقا كبيرا من النقاط لصالحه, لذلك فالبطولة التي لا يزال يستطيع الفريق المنافسة على تحقيق لقبها هي دوري الأبطال”.

وحول الهزيمة أمام ليجانس بنتيجة (1-2) في إياب الدور ربع النهائي لبطولة الكأس, أعرب اللاعب الإسباني عن اعتقاده بأن الفريق الملكي حاول الفوز بالمباراة..

وأضاف قائلا “إننا في موقف صعب وحان وقت العمل بقوة أكثر من أي وقت مضى والتماسك حتى نعود إلى طريق الانتصارات في المسابقة الوحيدة المتبقية لنا”. يذكر أن مباراة الذهاب في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي ستقام على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” في 14 فبراير المقبل.