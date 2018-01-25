الامم المتحدة (الولايات المتحدة) - أ ف ب

دعت الولايات المتحدة الاربعاء الامم المتحدة الى فرض حظر دولي على تسليم الاسلحة الى جنوب السودان.

وقالت السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي امام مجلس الامن ان حكومة الرئيس سالفا كير “تُثبت اكثر فاكثر انها شريك غير صالح” لقيادة جهود السلام بالبلاد.

اضافت “الوقت حان لقبول الواقع القاسي، وهو ان قادة جنوب السودان لا يقومون سوى بخيانة شعبهم وتخييب امله”.

ودعت هايلي القادة الافارقة الى تحميل حكومة جنوب السودان مسؤولية افعالها.

وشددت المندوبة الامريكية على ان الحظر على الاسلحة “سيساعد بالفعل شعب جنوب السودان على ابطاء العنف، وابطاء تدفق الاسلحة والذخائر، وسيحمي ارواح الابرياء”.