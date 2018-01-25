القاهرة - أخبار مصر، الخميس 25 يناير

الأهرام

* الرئيس فى عيد الشرطة: لن ينال أحد منا مادام المصريون متحدين.

* الرئيس: بالاصطفاف الوطنى ووحدة الشعب لايمكن النيل من مصر.

* السيسى يقدم أوراق ترشحه للرئاسة إلى لجنة تلقى الطلبات.

* رجال الشرطة.. تاريخ من البطولات لحماية الوطن.

* النائب العام: الخطاب المنسوب للمخابرات فى واقعة ريجينى مزور.

* شكرى يشارك فى اجتماعات «تنفيذى» الاتحاد الإفريقى.

* المتحدث العسكرى: ضبط 41 قضية تهريب مخدرات وأسلحة وتدمير أنفاق بشمال سيناء.

* سلامة يبحث خطوات تنفيذ مصنع الورق فى رشيد.

* «رمسيس الثانى» ينتقل لموقعه الدائم بالمتحف المصرى الكبير.

* مدبولي: مشروع قانون لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

* القوى العاملة: العمالة الموسمية بإيطاليا تبدأ من مارس.

* ‫وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكى‬ ا‫لعلاقة الإستراتيجية بين البلدين.

* الإدارية العليا: ثورة 25 يناير ظروف طارئة تقتضى المشاركة وليست قوة قاهرة تسقط الالتزامات.

* التضامن: رصد 12.5 مليون جنيه لمشروع تطوير دور المسنين.

* وزير النقل أمام مجلس الأعمال المصرى الكندى: 60 مليار جنيه لتطوير السكك الحديدية وتخفيض كبير لاشتراكات العاملين.

* «المصرية للاتصالات» و»اتصالات مصر» توقعان تسوية 12 عاما من الخلاف.

* البنك المركزى يصدر معايير قبول المدفوعات المالية إلكترونيًا.

* أول بعثة تجارية من تجمع «الميركسور» بالقاهرة نهاية الشهر.

* أسيوط تواجه فيروس «سى».. وقرية دكران الأعلى فى الإصابة.

* رئيس جامعة القاهرة يحيل سرقة المخطوطات بالمكتبة التراثية للنيابة.

* حبس 4 من «الارهابية» لاتهامهم بالتظاهر.

* المصرى يزيد جراح الزمالك بهدف «الولد المدهش» الأبيض «تلعثم» هجوما ودفاعا.. والأخضر حقق ما أراد.

الأخبار

* الرئيس يشهد الاحتفال بعيد الشرطة ويعقد اجتماعا مع أعضاء المجلس الأعلي.

* السيسي يمنح وسام الجمهورية لأسماء الشهداء وأنواط امتياز للضباط المتميزين.

* أسر المكرمين: تقدير الرئيس وسام علي صدورنا.

* الرئيس في الاحتفال بعيد الشرطة :الحفاظ علي أمن الوطن في هذه المرحلة الدقيقة مسئولية عظمي وأولوية قصوي.

* وزير الداخلية: نعاهد الرئيس علي استمرار صون الوطن والحفاظ علي مقدراته.

* السيسي أول المرشحين لانتخابات الرئاسة الوطنية للانتخابات: بدء فرز توكيلات التأييد.. والرموز الانتخابية ٢٢ فبراير.

* السفير محمود كارم منسق حملة السيسي: فخور باختياري للمرة الثانية وحملة 2014 حصلت علي اعتراف دولي بنزاهتها.

* تسهيلات لتمكين المصريين بالخليج من المشاركة في الانتخابات.

* قبائل السويس وسيناء وأسوان يبايعون الرئيس.

* وزير النقل: توقيع عقد الخط الرابع للمترو مارس القادم.

* الحكومة تحدد آليات مؤتمر «مصر تستطيع».

* ضبط ٤١ قضية تهريب.. وتدمير نفقين بسيناء.

* اليوم.. اﻷهلي «كاسح الألغام» يواجه الرجاء في “عز النهار”.