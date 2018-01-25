صحافة مصرية: الرئيس فى عيد الشرطة: لن ينال أحد منا مادام المصريون متحدين
القاهرة - أخبار مصر، الخميس 25 يناير
الأهرام
* الرئيس فى عيد الشرطة: لن ينال أحد منا مادام المصريون متحدين.
* الرئيس: بالاصطفاف الوطنى ووحدة الشعب لايمكن النيل من مصر.
* السيسى يقدم أوراق ترشحه للرئاسة إلى لجنة تلقى الطلبات.
* رجال الشرطة.. تاريخ من البطولات لحماية الوطن.
* النائب العام: الخطاب المنسوب للمخابرات فى واقعة ريجينى مزور.
* شكرى يشارك فى اجتماعات «تنفيذى» الاتحاد الإفريقى.
* المتحدث العسكرى: ضبط 41 قضية تهريب مخدرات وأسلحة وتدمير أنفاق بشمال سيناء.
* سلامة يبحث خطوات تنفيذ مصنع الورق فى رشيد.
* «رمسيس الثانى» ينتقل لموقعه الدائم بالمتحف المصرى الكبير.
* مدبولي: مشروع قانون لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
* القوى العاملة: العمالة الموسمية بإيطاليا تبدأ من مارس.
* وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكى العلاقة الإستراتيجية بين البلدين.
* الإدارية العليا: ثورة 25 يناير ظروف طارئة تقتضى المشاركة وليست قوة قاهرة تسقط الالتزامات.
* التضامن: رصد 12.5 مليون جنيه لمشروع تطوير دور المسنين.
* وزير النقل أمام مجلس الأعمال المصرى الكندى: 60 مليار جنيه لتطوير السكك الحديدية وتخفيض كبير لاشتراكات العاملين.
* «المصرية للاتصالات» و»اتصالات مصر» توقعان تسوية 12 عاما من الخلاف.
* البنك المركزى يصدر معايير قبول المدفوعات المالية إلكترونيًا.
* أول بعثة تجارية من تجمع «الميركسور» بالقاهرة نهاية الشهر.
* أسيوط تواجه فيروس «سى».. وقرية دكران الأعلى فى الإصابة.
* رئيس جامعة القاهرة يحيل سرقة المخطوطات بالمكتبة التراثية للنيابة.
* حبس 4 من «الارهابية» لاتهامهم بالتظاهر.
* المصرى يزيد جراح الزمالك بهدف «الولد المدهش» الأبيض «تلعثم» هجوما ودفاعا.. والأخضر حقق ما أراد.
الأخبار
* الرئيس يشهد الاحتفال بعيد الشرطة ويعقد اجتماعا مع أعضاء المجلس الأعلي.
* السيسي يمنح وسام الجمهورية لأسماء الشهداء وأنواط امتياز للضباط المتميزين.
* أسر المكرمين: تقدير الرئيس وسام علي صدورنا.
* الرئيس في الاحتفال بعيد الشرطة :الحفاظ علي أمن الوطن في هذه المرحلة الدقيقة مسئولية عظمي وأولوية قصوي.
* وزير الداخلية: نعاهد الرئيس علي استمرار صون الوطن والحفاظ علي مقدراته.
* السيسي أول المرشحين لانتخابات الرئاسة الوطنية للانتخابات: بدء فرز توكيلات التأييد.. والرموز الانتخابية ٢٢ فبراير.
* السفير محمود كارم منسق حملة السيسي: فخور باختياري للمرة الثانية وحملة 2014 حصلت علي اعتراف دولي بنزاهتها.
* تسهيلات لتمكين المصريين بالخليج من المشاركة في الانتخابات.
* قبائل السويس وسيناء وأسوان يبايعون الرئيس.
* وزير النقل: توقيع عقد الخط الرابع للمترو مارس القادم.
* الحكومة تحدد آليات مؤتمر «مصر تستطيع».
* ضبط ٤١ قضية تهريب.. وتدمير نفقين بسيناء.
* اليوم.. اﻷهلي «كاسح الألغام» يواجه الرجاء في “عز النهار”.
اترك تعليقاً