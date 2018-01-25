القاهرة - أ ش أ

غادر وزير الخارجية سامح شكري، مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، متوجها إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية للدورة الـ30 لقمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة خلال الفترة من 22 إلى 29 يناير الجاري.

كانت قد بدأت الاجتماعات بالدورة العادية الـ35 للجنة المندوبين الدائمين يومي 22 و23 الجاري، ثم الدورة العادية 32 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية يومي 25 و26 الجاري، على أن يليها الدورة العادية ال`30 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي يومي 28 و29 يناير الجاري.

يذكر أن قمة الاتحاد الأفريقي تنعقد هذا العام تحت عنوان ” الانتصار في معركة مكافحة الفساد، نهج مستدام نحو تحول أفريقيا”، باعتباره شعار الاتحاد الأفريقي لعام 2018.