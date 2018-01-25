نواكشوط - أ ش أ

وضع وزير الصحة الموريتاني الدكتور أبوبكر كان أمس الأربعاء حجر الأساس لمستشفى جديد، في مدينة “اطار” (على بعد 420 كلم شمال نواكشوط)، بتمويل من المملكة العربية السعودية.

وقال وزير الصحة إن تنفيذ هذا الصرح الطبي الذي يعمل الصندوق السعودي للتنمية على تنفيذه يدخل في إطار تعاون مثمر وشامل بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية تجسيدا لتعليمات قائدي البلدين.

وأضاف أن اكتمال الأشغال في هذه المنشأة الطبية المتطورة والفريدة في تصميمها المعماري سيكون بعد 14 شهرا من العمل المتواصل على أن يتم تجهيزها بأحدث المعدات مباشرة، مبرزا أنها ستضم معظم التخصصات الطبية المعهودة.