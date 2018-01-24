القاهرة - أخبارمصر

وافق مجلس ادارة نادى إنبى بقيادة المهندس/ علاء خشب رئيس مجلس الإدارة على العرض المقدم من ادارة النادي الأهلى للحصول على خدمات الحارس/ على لطفى على سبيل الانتقال النهائي إعتباراً من فترة الانتقالات الشتوية الحالية ، حيث قام مسئولي النادي الأهلى ظهر اليوم بالتواجد بمقر الشركة للحصول على الاستغناء الخاص باللاعب بعد استيفاء كافة الاجراءات المالية والادارية مع ادارة نادى إنبى .

كان فى إستقبال وفد النادى الأهلى والحارس على لطفى الأستاذ/ زكريا السيد نائب رئيس مجلس الإدارة بالإضافة إلى الكابتن/ خالد متولى مدير نادى إنبى والكابتن/ عماد جابر نائب المدير الإدارى للقطاع .

فيما صرح الأستاذ/ زكريا السيد نائب رئيس مجلس الإدارة عن سعادته البالغة للحارس على لطفى مؤكداً أن سعادته ناتجه عن دور قطاع الناشئين فى إفراز أفضل المواهب للكرة المصرية حيث يعد الحارس من مواهب القطاع ، مؤكداً أنه يتمنى التوفيق لــ على لطفى فى مسيرته المقبلة أملاً أن يتواجد الحارس مع بعثة المنتخب فى كأس العالم بروسيا 2018 .