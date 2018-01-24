القاهرة - أ ش أ

بحث المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، مع وفد من أحد كبرى الشركات العالمية “بوش سيمنز” الألمانية، برئاسة يوهانز نيرجر، عضو مجلس إدارة المجموعة والمدير المالي، طلب الشركة لإقامة مصنع بمصر لإنتاج الأجهزة المنزلية، باستثمارات للمشروع في المرحلة الأولى تبلغ 80 مليون يورو، لإنتاج البوتوجازات والسخانات المنزلية بطاقة انتاجية 400 ألف وحدة.

وأوضح رئيس الهيئة، في بيان له الأربعاء، أن بوش “سيمنز” العالمية أبدت اهتماما بالاستثمار بمصر، في ظل المناخ الاستثماري الجديد الذي تشهده، والتيسيرات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالتراخيص، وتبسيط الإجراءات، وكذلك الإستفادة من الاتفاقات التجارية التي عقدتها مصر مع أفريقيا وآسيا والاتحاد الأوروبي، كنقطة انطلاق لتصدير منتجات الشركة.