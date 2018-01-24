لندن- رويترز

أفاد تقرير لصحيفة (ديلي ميرور) البريطانية بأن نجم البوب إلتون جون قرر الكف عن القيام بجولات غنائية بعد أن ظل يفعل ذلك لقرابة 50 عاما.

وقالت الصحيفة إن النجم البريطاني البالغ من العمر 70 عاما سيتوقف عن الجولات بعد قيامه بجولة عالمية ستكون الأخيرة له.

وأضافت أن المغني سيعلن قراره بهذا الشأن في وقت قريب. ولم يتسن الوصول إلى متحدثة باسم جون للتعليق على التقرير.

وهيمن جون على عالم البوب لخمسة عقود واشتهر بحبه للملابس المبهرجة وأغاني الروك التي يكون للبيانو دورا فيها والأغاني الشعبية التي لا تنسى.

وجون من أبناء أسرة متواضعة وبدأ يعزف البيانو وهو في الثالثة من عمره.

وقدم النجم البريطاني توليفة غنائية أثبتت نجاحها وجعلت مبيعاته تتجاوز 300 مليون نسخة حيث مزج بين الأغاني الشعبية مثل (كاندل إين ذا ويند) و(يور سونج) و(جودباي يلو بريك رود) وأغاني روك صاخبة مثلما فعل في أغنيات مثل (كروكودايل روك) و(بيني آند ذا جيتس).

وأنشد جون أغنية (كاندل إين ذا ويند) خلال جنازة الأميرة البريطانية ديانا عام 1997 وقدم نسخة جديدة من الأغنية بعد أن عدل الكلمات ليشير إلى أميرة القلوب الراحلة. وأصبحت الأغنية إحدى أكثر الأغنيات المنفردة تحقيقا للمبيعات في التاريخ.