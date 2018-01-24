القاهرة- أ ش أ

طرحت وزارة المالية اليوم الأربعاء أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 14 مليار جنيه.

وذكرت المالية – عبر موقعها الإلكتروني – أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 6.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 18.018%، فيما بلغ أعلى عائد 18.09%، وسجل أقل عائد

17.85 %.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 357 يوما بقيمة 5ر7 مليار جنيه بمتوسط عائد 17.113%، في حين سجل أعلى عائد 17.22%، وأقل عائد 16.9%.

وكانت المالية قد قررت طرح أذون الخزانة اليوم بدلا من غد الخميس نظرا لعطلة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.