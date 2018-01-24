“المالية” تطرح أذون خزانة بقيمة 14 مليار جنيه
القاهرة- أ ش أ
طرحت وزارة المالية اليوم الأربعاء أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 14 مليار جنيه.
وذكرت المالية – عبر موقعها الإلكتروني – أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 6.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 18.018%، فيما بلغ أعلى عائد 18.09%، وسجل أقل عائد
17.85 %.
وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 357 يوما بقيمة 5ر7 مليار جنيه بمتوسط عائد 17.113%، في حين سجل أعلى عائد 17.22%، وأقل عائد 16.9%.
وكانت المالية قد قررت طرح أذون الخزانة اليوم بدلا من غد الخميس نظرا لعطلة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
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