بغداد -أ ش ا

أفاد مصدر أمني عراقي -اليوم الأربعاء- بأن ستة من عناصر “داعش” قتلوا بعملية للحشد الشعبي جنوب غربي محافظة كركوك.

واوضح المصدر إن قوة من الحشد الشعبي كانت تقوم بمهام أمنية ناحية الزاب التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك، وأثناء العملية تمكنت من رصد ستة أشخاص ينتمون لتنظيم داعش، ما أدى إلى مطاردتهم وقتلهم على الفور”.

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية تفرض سيطرتها التامة على كافة قرى ومناطق المحافظة.

ويذكر أن محافظة كركوك تشهد أحداثا أمنية بين فترة وأخرى على الرغم من تحرير القوات الأمنية المشتركة المحافظة من “داعش”.