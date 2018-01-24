لندن - رويترز

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن عدد الأشخاص العاملين في بريطانيا زاد على نحو غير متوقع في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر، بينما زادت الأجور المنتظمة بأسرع وتيرة خلال عام تقريبا.

واوضح مكتب الإحصاءات الوطنية ان عدد العاملين زاد بنحو 102 ألف شخص في الشهور الثلاثة حتى نوفمبر، وهي أكبر زيادة منذ الفترة المنتهية في يوليو، وترفع إجمالي عدد الإجمالي إلى مستوى قياسي عند 32.2 مليون شخص.

واضاف ان دخل العاملين باستثناء العلاوات زاد 2.4 % على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر وهي أكبر زيادة منذ ديسمبرعام 2016 وبالمقارنة مع زيادة نسبتها 2.3 % في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر.