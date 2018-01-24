موسكو-أ ش أ

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون -اليوم الأربعاء- في اتصال هاتفي العملية العسكرية التركية في شمال

سوريا.

وأكدت الخارجية الروسية – في بيان – أن الحديث جاء بمبادرة أمريكية، وناقش الطرفان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان أن الوزيرين بحثا أيضا التحضير للقاء الأطراف السورية في فيينا، إلى جانب الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الذي يهدف إلى دفع العملية السلمية إلى الأمام برعاية الأمم المتحدة، مشددا على أن السوريين أنفسهم فقط يحق لهم تحديد مصير بلادهم.

وبخصوص كوريا الشمالية..حذر لافروف من تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، داعيا إلى حل الخلافات بطرق دبلوماسية، أخذا في عين الاعتبار المبادرة الروسية الصينية في هذا الشأن.