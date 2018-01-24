وكالات

كشف موقع 9to5mac الأمريكى فى تقرير جديد عن رحيل ” لى فريدمان” رئيس قطاع التحقيقات بشركة أبل فى جميع أنحاء العالم، لتولى منصب رئيس الأمن فى فيس بوك ، وهو دور مماثل.

وكانت مهمة فريدمان فى شركة أبل هى تتبع تسريبات المنتجات المختلفة للشركة، مثل هاتف أيفون X على سبيل المثال قبل طرحه بالأسواق، لاكتشاف الموظف المسئول عن التسريبات ومعاقبته.

وقد حاول فريدمان طيلة عمله بالشركة الحفاظ على سرية المنتجات التى يجرى تطويرها، ورغم ذلك ظهرت بعض التسريبات المتعلقة بالشركة، وكان آخرها تسريب مذكرة من اجتماع أبل العام الماضى، والتى أظهرت 4 أغلفة لهواتف أيفون وجهاز الايباد، والتى استطاع شخص ما تسريبها من مصانع الإنتاج فى عام 2016، قبل إطلاق منتجات أبل الجديدة.

وفى العام الماضى أيضا، ظهرت جميع التفاصيل الخاصة بهاتف أيفون X مسبقا، وذلك بسبب الكم الهائل من التسريبات والشائعات والتخمينات، التى تم مشاركتها فى محاولة لتصور هاتف أبل الجديد، الذى كان يتزامن موعد الاعلان عنه الذكرى العاشرة للكشف عن أول هاتف للشركة الأمريكية.