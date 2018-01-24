بغداد - أ ش أ

أكد نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي يوم الثلاثاء أن العراق استطاع إفشال المخططات التخريبية التي كانت تستهدف وحدته بفضل التلاحم الكبير الذي أبداه الشعب العراقي.

وثمن نائب رئيس الجمهورية العراقي – خلال استقباله للوفد الإعلامي الكويتي الذي يزور العراق مواقف دولة الكويت الشقيقة الداعمة للشعب العراقي، معربا عن أمله في أن يخرج مؤتمر إعمار العراق الذي ستستضيفه الكويت قريبا بمقررات تدعم إقامة مشاريع البنية التحتية الكبرى في عموم البلاد.

وأكد المالكي أن الدولة العراقية بلد غني ويمتلك من القدرات والإمكانيات ما تؤهله لإنجاح عملية البناء والإعمار, مشيرا إلى أن أمام العراقيين مسؤولية أخرى, هي إجراء الانتخابات والمضي في تشكيل حكومة قادرة على تلبية متطلبات العراقيين جميعا.

وكان قد أعلنت الكويت رسميا استضافتها للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق الشهر المقبل.