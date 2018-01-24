أخبار مصر - الأربعاء 24 يناير - فيصل زكى

* “الشرعية” اليمنية تتقدم في تعز وتفتح جبهات جديدة في صعدة.

* قتلى وجرحى بينهم ضابط كبير بانفجارين في بنغازي.

* بنس يعتبر قرار القدس “التزاماً ملموساً” تجاه إسرائيل ويربط المبادرة الأميركية بالعودة للمفاوضات.

* عباس يعرض في “بروكسل” بدائل لكسر احتكار عملية السلام.

*واشنطن لا تستبعد امتلاك بيونج يانج إمكانية ضربها نووياً خلال أشهر.

*اقتحام جديد للأقصى ومستوطنون يضربون شاب وأمه.

* جريحان برصاص الاحتلال ودهس طفلة جنوب نابلس.

* روسيا تدعو أعضاء مجلس الأمن و5 دول عربية لـ «سوتشي».

* ترامب يشيد بانتصار معسكره «المؤقت».

*الحكومة الفيدرالية تعود للعمل حتى 8 فبراير.

*الأمم المتحدة تدعو إلى إعادة النظر بخطة إعادة الروهينجا.

*الشرطة الأسترالية تعتقل امرأة بتهمة تمويل «داعش».

*تغييرات لمواجهة الخسائر بصفوف «القبعات الزرق».



* مجلس الوزراء يثمن خطة «التحالف».

* السعودية: المساعدات الإنسانية لليمن تشمل جميع المحافظات.

* “الهلال” توزع أغذية لأهالي مديرية “السوم”.. وأدوية ومستلزمات طبية في “رضوم”.

* مساعدات إغاثية إماراتية إلى وادي حضرموت وشبوة.

* “ألجامينار” الأميركية: جهـود محمومة من قطر لتضليل الرأي العام العالمي بشأن عزلتها.

*عبدالله بن زايد يشارك في الاجتماع التشاوري للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.

* التأكيد على مواصلة التنسيق المشترك وتعزيز الجهود للقضاء على الإرهاب.

* قرقاش: أزمة قطر تبقى ثانوية والعقود لم تغيّر من قلة الاهتمام بورطتها.

* القحطاني: لا مصالحة مع النظام القطري.

* الرياض توقف 4 من فرنسا واليونان وإريتريا بقضايا أمنية.

* لبنان يطلب توقيف الخزعلي.

* الحريري يأمر بخفض نفقات المؤسسات الحكومية 20%.

*استنفار أمني جزائري لإجهاض اعتداءات انتحارية.

* العاهل المغربي يعين 5 وزراء جدد.

* إسرائيل تحتجز عائدات ضريبية فلسطينية لتعويض «عملاء».

* ليبرمان يأمر بمنع أغاني شاعر إسرائيلي متعاطف مع الفتاة التميمي.

* عقوبات فرنسية على 25 متورطاً بـ«كيميائي» سوريا.

* أميركا وفرنسا تحثان تركيا على ضبط النفس بسوريا.

*الأميركيون ينقلون قاعدتهم من مخمور إلى مطار أربيل.

* العبادي يؤكد استمرار مطاردة «الإرهابيين» وتجاوز أزمة «كردستان».

* موسكو: المبادرة الأميركية حول «النووي الإيراني» لن تأتي بنتائج.

* ابن دغر يشيد بدور القبائل الرافضة للمشروع الإيراني.

* 9.5 مليار درهم حجم الدعم لليمن.

* ميليشيا الحوثي توقف عمل 36 منظمة إغاثية دولية وعربية.

* مؤسس المخابرات القطرية: تميم ورث التنكر للعروبة والجيران.

* ولايتي متباهياً: إيران منعت سقوط قطر.

* قطر تستدين مجدداً من الخارج لتمويل عجز ميزانيتها.

* الأمن التونسي يكشف مخططات لتصفية نواب.

* مجلس الأمن ينهي جلسته حول عفرين دون إعلان مشترك.

* فرنسا تعاقب شركات ساهمت بـ «الكيماوي» السوري.

*«نيويورك تايمز»: سوريا أصبحت حرب الرئيس ترامب بجدارة.

* الأردن يطلب وقف الاستفزازات «الإسرائيلية».

* عملية عسكرية تطارد فلول «داعش» بجزر المخلط في نينوى.

*تيلرسون : نجري مناقشات مع تركيا بشأن «المنطقة الآمنة» .

*نواب مصريون إلى واشنطن لتفنيد ادعاءات الكونجرس.