صحافة عربية: القوات الإماراتية تدمر آلية أسلحة وذخائر لـ “الحوثيين”
أخبار مصر - الأربعاء 24 يناير - فيصل زكى
* “الشرعية” اليمنية تتقدم في تعز وتفتح جبهات جديدة في صعدة.
* قتلى وجرحى بينهم ضابط كبير بانفجارين في بنغازي.
* بنس يعتبر قرار القدس “التزاماً ملموساً” تجاه إسرائيل ويربط المبادرة الأميركية بالعودة للمفاوضات.
* عباس يعرض في “بروكسل” بدائل لكسر احتكار عملية السلام.
*واشنطن لا تستبعد امتلاك بيونج يانج إمكانية ضربها نووياً خلال أشهر.
*اقتحام جديد للأقصى ومستوطنون يضربون شاب وأمه.
* جريحان برصاص الاحتلال ودهس طفلة جنوب نابلس.
* روسيا تدعو أعضاء مجلس الأمن و5 دول عربية لـ «سوتشي».
* ترامب يشيد بانتصار معسكره «المؤقت».
*الحكومة الفيدرالية تعود للعمل حتى 8 فبراير.
*الأمم المتحدة تدعو إلى إعادة النظر بخطة إعادة الروهينجا.
*الشرطة الأسترالية تعتقل امرأة بتهمة تمويل «داعش».
*تغييرات لمواجهة الخسائر بصفوف «القبعات الزرق».
* مجلس الوزراء يثمن خطة «التحالف».
* السعودية: المساعدات الإنسانية لليمن تشمل جميع المحافظات.
* “الهلال” توزع أغذية لأهالي مديرية “السوم”.. وأدوية ومستلزمات طبية في “رضوم”.
* مساعدات إغاثية إماراتية إلى وادي حضرموت وشبوة.
* “ألجامينار” الأميركية: جهـود محمومة من قطر لتضليل الرأي العام العالمي بشأن عزلتها.
*عبدالله بن زايد يشارك في الاجتماع التشاوري للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.
* التأكيد على مواصلة التنسيق المشترك وتعزيز الجهود للقضاء على الإرهاب.
* قرقاش: أزمة قطر تبقى ثانوية والعقود لم تغيّر من قلة الاهتمام بورطتها.
* القحطاني: لا مصالحة مع النظام القطري.
* الرياض توقف 4 من فرنسا واليونان وإريتريا بقضايا أمنية.
* لبنان يطلب توقيف الخزعلي.
* الحريري يأمر بخفض نفقات المؤسسات الحكومية 20%.
*استنفار أمني جزائري لإجهاض اعتداءات انتحارية.
* العاهل المغربي يعين 5 وزراء جدد.
* إسرائيل تحتجز عائدات ضريبية فلسطينية لتعويض «عملاء».
* ليبرمان يأمر بمنع أغاني شاعر إسرائيلي متعاطف مع الفتاة التميمي.
* عقوبات فرنسية على 25 متورطاً بـ«كيميائي» سوريا.
* أميركا وفرنسا تحثان تركيا على ضبط النفس بسوريا.
*الأميركيون ينقلون قاعدتهم من مخمور إلى مطار أربيل.
* العبادي يؤكد استمرار مطاردة «الإرهابيين» وتجاوز أزمة «كردستان».
* موسكو: المبادرة الأميركية حول «النووي الإيراني» لن تأتي بنتائج.
* ابن دغر يشيد بدور القبائل الرافضة للمشروع الإيراني.
* 9.5 مليار درهم حجم الدعم لليمن.
* ميليشيا الحوثي توقف عمل 36 منظمة إغاثية دولية وعربية.
* مؤسس المخابرات القطرية: تميم ورث التنكر للعروبة والجيران.
* ولايتي متباهياً: إيران منعت سقوط قطر.
* قطر تستدين مجدداً من الخارج لتمويل عجز ميزانيتها.
* الأمن التونسي يكشف مخططات لتصفية نواب.
* مجلس الأمن ينهي جلسته حول عفرين دون إعلان مشترك.
* فرنسا تعاقب شركات ساهمت بـ «الكيماوي» السوري.
*«نيويورك تايمز»: سوريا أصبحت حرب الرئيس ترامب بجدارة.
* الأردن يطلب وقف الاستفزازات «الإسرائيلية».
* عملية عسكرية تطارد فلول «داعش» بجزر المخلط في نينوى.
*تيلرسون : نجري مناقشات مع تركيا بشأن «المنطقة الآمنة» .
*نواب مصريون إلى واشنطن لتفنيد ادعاءات الكونجرس.
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