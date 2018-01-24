أشبيلية - أ ش أ

أكد نادى أشبيليه جدارته بالتأهل للدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا بعدما كرر فوزه على أتلتيكو مدريد 1/3 في إياب دور الثمانية بعدما فاز على فريق العاصمة 1/2 في مباراة الذهاب في مدريد ليصعد بمجموع نتيجة المباريتين 2/5.

كان الفريق الأندلسي هو الأفضل طوال اللقاء وبادر بالتسجيل في الدقيقة الأولى عن طريق سيرجيو اسكويديرو ورغم نجاح أنطون جريزمان في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 13، غير أن اصحاب الأرض سيطروا على مجريات اللقاء خاصة بالشوط الثاني ونجحوا في تسجيل هدفين عن طريق ايفر بانيجا وبابلو سارابيا في الدقيقتين 48 و79 ليصعد لقبل النهائي.