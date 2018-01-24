أخبار مصر - د هند بدارى

اعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم احالة واقعة سرقة المخطوطات الآثرية بالمكتبة التراثية بالجامعة والتى حدثت من قرابة عام ، إلى النيابة العامة . وقد تمت الاحالة قبل ثلاثة أشهر.

كما احال الخشت 9 من الموظفين العاملين بالمكتبة التراثية إلى التحقيق بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالجامعة .

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، قد اصدر قرارات بتشكيل ثلاث لجان تختص بجرد وتسجيل الأملاك والمقتنيات الآثرية والتاريخية والمخطوطات فى عموم مكتبات الجامعة ومتاحفها .

كما شكل رئيس جامعة القاهرة، لجنة أخرى تختص بتطوير المكتبة التراثية ووضع أنظمة مراقبة بأماكن تواجد المقتنيات الآثرية.