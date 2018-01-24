الاسكندرية - أ ش أ

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التدريب الجماعي مساء أمس الثلاثاء على ملعب برج العرب في إطار الإستعدادات لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الــ 20 من مسابقة الدوري الممتاز, والمقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء .

وركز إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأبيض خلال المران الذي إستمر لمدة ساعة على النواحي التكتيكية, واوقف المران أكثر من مرة لتصحيح بعض الأخطاء .

وذكر الموقع الرسمي لنادي الزمالك أن لاعبي الفريق الأبيض خاضوا المران بحماس كبير رغم هطول الأمطار بغزارة على ملعب برج العرب.. وقرر المدير الفني تأجيل الاعلان عن تشكيل قائمة لقاء المصري إلى المحاضرة الفنية التي ستعقد بملعب برج العرب قبل المباراة مباشرة .