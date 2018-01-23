القاهرة- أ ش أ

أكد مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري، أن المجلس وافق على تعيين شوقي غريب مديراً فنياً للمنتخب الأوليمبي.

وأوضح عبد الغني أن المجلس وافق على إسناد مهمة المنتخب الأوليمي لشوقي غريب؛ لما يملكه من خبرات وقدرات فنية تقوده لتحقيق التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

ولفت إلى أنه تم الإستقرار على معتمد جمال مدرباً عاماً في المنتخب الأوليمبي، ووائل رياض مدرباً، وأسامة عبد الكريم مدرباً لحراس، وأشار إلى أنه لم يتم الإستقرار حتى الآن على تعيين أشرف قاسم لمنتخب 2001.