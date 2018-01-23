أخبار مصر- حمودة كامل

صرح محمد عز المتحدث الاعلامي لوزارة النقل انه بخصوص ما تناقلته اليوم المواقع الالكترونية بشأن تصريحات منسوبة للوزير تشير الى موافقة مجلس النواب مبدئيا على زيادة أسعار تذاكر السكة الحديد فان الوزير لم يدل بهذه التصريحات.

وأوضح عز أن كل ما حدث بانه في معرض اجابته على اسئلة أحد الصحفيين عن موافقه البرلمان على زيادة تذاكر المترو طبقا لعدد المحطات فاوضح وزير النقل بان الموضوع تم طرحه على المجلس الذي أبدى الموافقة من حيث المبدأ على ذلك لافتا أنه نظام معمول به في دول العالم ويحقق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين المواطنين ولن يطبق هذا النظام الا بعد الانتهاء من تركيب منظومة البوابات الجديدة.

وأضاف المتحدث الاعلامي لوزارة النقل بانه بالنسبة لتذاكر السكك الحديدية التى لم يطرأ عليها اي زيادة منذ عام 1999 ، فقد اشار وزير النقل منذ شهر ونصف الى ضرورة زيادة اسعار تذاكر القطارت لتعويض بعض الخسائر وتوفير قطع الغيار مع العلم ان السكك الحديدية انتهت من التعاقد الدعائي لمحطاتها بمبلغ 1.3مليار جنيه وهو مالم يحدث من قبل

وبناءا عليه فقد أعلنت هيئة السكة الحديد يوم 16 من الشهر الحالي الانتهاء من دراسة تحريك اسعار تذاكر القطارات وجاري مراجعتها واعتمادها من مجلس ادارة الهيئة ثم يتم الاعلان عنها في نهاية الشهر الجاري