واشنطن - أ ش أ

أكد صندوق النقد الدولي، أن برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تتبناه مصر، لعب دوراً حاسماً في إستقرار الأوضاع الإقتصادية.

وأضاف الصندوق – في بيان بمناسبة إختتام مشاورات المادة الرابعة التي أجراها مع مسئولي الحكومة بالقاهرة في ديسمبر – أن الإقتصاد المصري آخذ في التعافي وإستعادة الثقة فيه، ولفت إلى أن النظرة المستقبلية للإقتصاد المصري مواتية، وذلك في ضوء مواصلة السياسيات الإقتصادية الكلية الرشيدة، ورفع معدل النمو بفضل برنامج الإصلاح الطموح.

وأشار البيان، إلى أن معدل النمو إرتفع من 3.5 % في العام المالي 2015-2016 إلى 4.2 % في العام المالي 2016-2017، وتوقع أن يصل إلى 4.8 % في العام المالي 2017-2018 وإلى 6 % في المدى المتوسط.