اخبار مصر- شيرين حسين

استقبلت اليوم السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كلا من السفير مختار عمر، كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي، وكارين جابر، مدير إدارة البرامج بالاتحاد البرلماني الدولي.

تناول اللقاء عددا من الموضوعات المتعلقة بالتنمية المستدامة، وسبل تفعيلها في إطار استراتيجية الأمم المتحدة، والتي تنتهجها الدولة، وتمكين المرأة والشباب، ومشاركتهم في الحياة السياسية.

من ناحيتها، أعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها بلقاء ممثلي الاتحاد البرلمان الدولي، مضيفة أن الوزارة تنتهج السبل اللازمة لتحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والعمل على إشراك المصريين بالخارج في ذلك.

وتابعت، أن السيد الرئيس أولى للمرأة المصرية المزيد من الاهتمام، حتى شغلت 6 سيدات حقائب وزارية مهمة، مؤكدة أن الدولة لديها رؤية واضحة لتمكين المرأة والشباب، وكذلك تمثيل المرأة في البرلمان.

من ناحيته، أشار السفير مختار عمر، إلى أنه يثق في الرؤية الثاقبة للدولة المصرية تجاه قضايا الهجرة، وخصيصا حينما يكون على رأسها دبلوماسية تمتاز بالحنكة ولديها رؤية واضحة، مضيفا أن الاهتمام بالمصريين بالخارج وقضاياهم يضمن تحقيق التنمية وحق البشر في الهجرة الآمنة، ونشر ثقافة المواطنة والسلام، كما أعرب عن تقديره لدور الوزارة في التواصل مع المصريين بالخارج وحل مشكلاتهم.

بينما أوضحت كارين أن الاتحاد البرلمانى الدولي يهتم جدا بالعمل من أجل السلام، وقضايا الهجرة، وكذلك الاهتمام بالشباب، وقضايا النوع، وأشارت إلى أن مصر ضربت نموذجا رائعا في تمكين المرأة المصرية في البرلمان والوزارات المختلفة، معربة عن أملها أن يظل هذا التقدير دائما من جانب القيادة السياسية.