واشنطن /أ ش أ/

ألغى المركز الوطني للتحذير من تسونامي في ألاسكا التحذير الذي كان قد أصدره في وقت سابق اليوم الثلاثاء عقب الزلزال العنيف الذي ضرب قبالة سواحل ولاية ألاسكا الأمريكية.

وذكرت شبكة “سي أن أن” الأمريكية اليوم أنه بالرغم من الإلغاء, سيتم الإبقاء على مراقبة بعض المناطق الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة.

يشار إلى أن زلزال بلغت قوته 9ر7 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل ولاية “ألاسكا” في الولايات المتحدة الأمريكية في وقت مبكر من صباح اليوم.