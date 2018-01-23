القاهرة-أ ش أ

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين نتيجة مسابقة “التميز الصحفي” في تغطية التعليم الفني والتدريب المهني “الموسم الأول” التي نظمتها اللجنة برئاسة أيمن عبد المجيد, بالتعاون مع برنامج دعم وإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.

وشارك في المسابقة 85 عملا من 30 إصدارا صحفيا, يمثلون 20 مؤسسة صحفية, وفاز 23 زميلا وزميلة وجاء الفائزون على النحو التالي:- (جائزة الحوار الصحفي; الجائزة الأولى: علاء عبد الخالق يوسف حجاب “الأخبار” عن حوار بعنوان “5% فقط من مدارسنا وفق المعايير الدولية وسنحقق طفرة تعليمية خلال 5 سنوات”, الجائزة الثانية:آيات أحمد محمد خيرى الفيومي “الصباح” عن سلسلة حوارات قصيرة بعنوان “طلاب التعليم الفني يرون حكاياتهم للصباح”, الجائزة الثالثة: مناصفة بين كل من إبراهيم محمد إبراهيم جاب الله “بوابة روز اليوسف” عن حوار بعنوان “الموارد ليست أزمة وطلاب المدارس الفنية مش عيال صايعة” مع وزير التعليم الفني السابق, ونشوى محمد حفني إبراهيم يوسف “جريدة روز اليوسف” عن سلسلة حوارات حول التعليم الفني).

أما جائزة التحقيق الصحفي (الجائزة الأولى: مروة مظلوم فهيم حافظ “جريدة روز اليوسف” عن سلسلة تحقيقات بعنوان “صنع في مصر”, والجائزة الثانية: غادة علي عبد الحافظ محمد “المصري اليوم” عن تحقيق بعنوان “التعليم المزدوج يشكو إهمال الدولة”, والجائزة الثالثة: مناصفة بين كل من وسام محمد عبد العليم محمد “بوابة الأهرام” عن تحقيق بعنوان “خريطة التعليم الفني في مصر”, ووفاء محمد يحيى محمد أبو دخان “المصري اليوم” عن تحقيق بعنوان “معاناة الأيدي الشغالة والتعليم الفني..إمكانيات ضعيفه ومناهج خارج حسابات الزمن”.

وفي جائزة التصوير الفوتوغرافي وصحافة الفيديو (فازت بالجائزة الأولى: مايسة عزت محمود محمد “جريدة روز اليوسف” عن عمل “فتيات النور والأمل”, والجائزة الثانية: أحمد محمود محمود جمعة “الدستور” عن عمل “ملف الصباغة”, والجائزة الثالثة: مناصفة بين كل من سماح عزت سيد طه “الكرامة” عن فيديو “تعلم مهنة ولو بعد الخمسين, وأحمد عبد الفتاح أحمد علي “الشروق” عن عمل “صناعة الفخار”).

وفي الكاريكاتير (الجائزة الأولى: عماد عبد المقصود محمد عبد المقصود عن عمل نشر ب`”بوابة روز اليوسف”, والجائزة الثانية: أحمد كامل سيد محمد عن عمل نشر ب`”الأهرام المسائي”, والجائزة الثالثة: مناصفة بين كل من خضر حسن حبيب السيد عن عمل نشر ب`”بوابة فيتو”, وهاني عبد الرحيم طلبه عبد الله عن عمل نشر ب`”بوابة المال”.