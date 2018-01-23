أخبار مصر - شيماء صالح

أعرب سفير جمهورية الصين الشعبية فى القاهرة سونج إيجو استعداد بلاده للتعاون مع مصر فى إزالة الألغام التى تقع فى صحراء مصر الغربية موضحا أن المشكلة تكمن فى عدم وجود خريطة لهذه الألغام.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائب طارق رضوان مع “سونج إيجو” سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة بحضور عدد من أعضاء اللجنة، حيث تطرق الحديث إلى مشكلة الألغام وأكد “رضوان” أن مشكلة الألغام في مصر تأخذ حجماً وبعداً بالغين الأهمية والخصوصية و تعد مصر من أكثر دول العالم تضرراً من الألغام والآثار المترتبة عليها من خسائر في أرواح الآف المدنيين وإعاقة تحقيق الاستفادة المثلي من كافة الموارد المتاحة في المناطق التي توجد بها تلك الألغام.

وأكد السفير الصيني أن بلاده تنظر إلى مصر كشريك مهم لها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثمناً الجهود التي تبذلها مصر فى حربها ضد الارهاب، و كذلك من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، وفي مقدمة ذلك تحقيق المصالحة الفلسطينية، ودور مصر في حل الأزمة اللبنانية الأخيرة،

وأشار السفير سونج إيجو إلى استعداد بلاده للتعاون مع مصر في كافة المجالات، وإن هناك الكثير من المشرعات التي تنفذ بالفعل على أرض الواقع، لافتا إلى عمق العلاقات التى تربط برلماني البلدين مبديا رغبة برلمان بلاده في تأسيس جمعية صداقة برلمانية مصرية صينية وذلك لدعم التعاون بين البلدين في المجال البرلماني ووعده “رضوان” بنقل هذه الرغبة إلى على عبد العال رئيس المجلس.