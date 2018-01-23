أخبار مصر-سماء المنياوي

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم وفد الاتحاد البرلماني الدولى برئاسة السفير مختار عمر ابراهيم كبير المستشاريين بالاتحاد، لبحث سبل التعاون بين الطرفين في مجال دعم البرلمانيات المصريات داخل مجلس النواب ،ومساندة الجهود الوطنية الرامية الى تمكين المرأة .

أكدت الدكتورة مايا مرسي ان المجلس بذل الكثير من الجهود خلال العاميين الماضيين لدعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية ،و مؤكدة على التعاون المثمر بين المجلس والبرلمانيات المصريات ، مشيرة الى انشاء وحدة دعم المرأة سياسيا ، بالإضافة الى عقد العديد من الحلقات النقاشية وورش العمل مع البرلمانيات للتشاور حول مشروعات القوانين وضمان المساواة بين المرأة والرجل فى هذه المشروعات المقدمة لمجلس النواب، وكذلك يقوم المجلس حالياً باعداد فيديوهات للبرلمانيات الحاليات لتوثيق تجربتهن داخل البرلمان الحالي الذي شهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة في البرلمان المصري

وأشارت الى اهمية تعاون المجلس مع الاتحاد البرلماني الدولي لدعم البرلمانيات الحاليات والمستقبليات ، خلال الفترة القادمة لضمان استدامة الانجازات التى حققتها المرأة المصرية في المجالس المنتخبة وأشارت الى ضرورة الاستعانه بنائبات مجلس النواب كلا في محافظته لنقل تجربتهن الى السيدات اللاتى يرغبن الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة او في انتخابات المجالس المحلية القادمة، مشيره الى ضرورة اعداد زيارات لتبادل الخبرات بين البرلمانيات المصريات وبرلمانيات الدول الأخرى والتعرف على تجربة النائبات بهذه الدول والاستفادة منها . .

فيما أكد السفير مختار عمر أن هناك تطور رائع في وضع المرأة في الوقت الحالي، واستطاعت الحصول على العديد من المناصب الهامة في مصر وهو امر يضيف لمصر في الخارج ، مشيداً بحملة التاء والمربوطة وبالنجاح الهائل الذي حققته

وأشار أنه من المنتظر أن يقوم اتحاد البرلمان الدولي بعقد مؤتمر للبرلمانين العرب خلال الاشهر القادمة حول اهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الخامس من الاستراتيجية حول المساواة بين الجنسين .