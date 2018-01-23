موسكو - أ ش أ

إنتقد الإتحاد الروسي لكرة القدم، مقترحات جديدة تدعو لمنع منتخب البلاد من المشاركة في بطولة كأس العالم القادمة، بسبب إدعاءات متعلقة بالمنشطات.

وصرح رئيس الاتحاد النرويجي لكرة القدم، تيري سفينسين، بأنه يجب حرمان روسيا من اللعب على أرضها في كأس العالم 2018 هذا الصيف، إذا ثبتت صحة إساءة تصرفها بخصوص المنشطات.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أعلن الشهر الماضي أنه سيختبر عينات للاعبي كرة القدم في روسيا بما في ذلك المنتخب الذي شارك في مونديال 2014، للكشف عما إذا كانت تحتوي على عقاقير لتحسين الأداء.