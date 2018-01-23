بروكسل - أ ف ب

وافق وزراء مالية منطقة اليورو الاثنين على صرف دفعة مساعدات جديدة لليونان تبلغ 6,7 مليار ضمن خطة الانقاذ الاوروبية بعد ان اقرت اثينا اصلاحات مثيرة للجدل تسببت باضرابات واحتجاجات في الشارع.

والشريحة المالية الجديدة هي الاخيرة من حزمة الانقاذ الثالثة لليونان منذ عام 2010، وتأتي مع تعافي الدولة الاوروبية الجنوبية من ازمة ديون كادت ان تؤدي الى انهيار اليورو.

وقال البرتغالي ماريو سينتينو الذي يرأس مجموعة اليورو التي تضم 19 وزير مالية اوروبي خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع في بروكسل “هناك اخبار جيدة متعلقة باليونان”.

واضاف “هذا يعكس الجهد الكبير والتعاون الممتاز بين الحكومة اليونانية والمؤسسات” التي تمثل دائني اليونان.

وتابع “الدفعة المقبلة ستصل الى 6,7 مليار يورو”، وتغطي خدمة الدين ومدفوعات متأخرة كما وتعزز احتياطي النقد اليوناني، واعتبر هذا امرا “حاسما لضمان الدخول الكامل لليونان الى السوق”.

وقالت مجموعة اليورو في بيان ان الشريحة ستقسم الى دفعتين، الاولى 5,7 مليار يورو تدفع في فبراير والمليار الباقي يدفع لاحقا في الربيع ما ان يتحقق مسؤولو منطقة اليورو من ان اليونان قد نفذت كل الاصلاحات المطلوبة منها.

وقال سنتينو ان منطقة اليورو ستبدأ من الآن فصاعدا النظر في خفض ديون اليونان الهائلة التي توازي 180% من الناتج القومي السنوي للبلاد.