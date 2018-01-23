تورينو - أ ش أ

حقق “يوفنتوس” فوزا صعبا على “جنوي” بهدف نظيف مساء أمس الإثنين في ختام منافسات الجولة الـ21 من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويعود الفضل في فوز “يوفنتوس” إلى لاعبه البرازيلي دوجلاس كوستا الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الانتصار رفع “يوفنتوس” رصيده إلى النقطة 53، خلف “نابولي” المتصدر بفارق نقطة واحدة، وبفارق 10 نقاط عن “لاتسيو” صاحب المركز الثالث، بينما توقف رصيد “جنوي” عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر.