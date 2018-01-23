لندن - أ ش أ

سقط ليفربول في فخ الخسارة أمام مضيفه سوانزي سيتي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الإثنين على ملعب “ليبرتي”، في ختام الجولة 24 للدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف سوانزي سيتي، والمباراة الوحيد، اللاعب ألفي ماوسون في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.

ورفع سوانزي رصيده بهذا الفوز إلى 20 نقطة في المركز العشرين والأخير بجدول الدوري، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 47 نقطة في المركز الرابع.

وشارك الدولي المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لليفربول، وأكمل اللقاء حتى نهايته، وقدم أداء طيبا، وكاد أن يسجل هدفا في أكثر من هجمة.