واشنطن - أ ف ب

حذا مجلس النواب الامريكي الاثنين حذو مجلس الشيوخ واقرّ مشروع قانون مؤقتا للانفاق، ما يفتح الطريق امام انهاء الاغلاق الحكومي الذي استمر ثلاثة ايام وتسبب به خلاف سياسي حاد بين الديموقراطيين والجمهوريين حول سياسات الهجرة.

ومشروع القانون المؤقت الذي يسمح بتمويل الحكومة الفدرالية حتى 8 فبراير ويُصادق ايضا على برنامج رعاية صحية للاطفال، سيسلك طريقه الى البيت الابيض حيث من المتوقع ان يوقع عليه الرئيس دونالد ترامب.

وايد 266 عضوا بمجلس النواب قانون الانفاق المؤقت مقابل 150، وذلك بعد ساعات على تخلي الديموقراطيين عن معارضتهم على الخطة بعد تقديم الجمهوريين ضمانات لهم حول تصويت متعلق بتشريعات على الهجرة في الاسابيع المقبلة.