القاهرة - أ ش أ

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك انتقال مدافع الفريق علي جبر إلى نادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال مرتضى منصور – في تصريحات مساء الإثنين – إنه تم الاتفاق مع مسئولي ويست بروميتش على تفاصيل الصفقة، مشيرا إلى أن علي جبر سينتقل للنادي الإنجليزي حتى نهاية الموسم مقابل 500 ألف يورو، على أن يكون البيع النهائي في نهاية الموسم مقابل مليون و250 ألف يورو، في حالة موافقة الناديين على انتقال اللاعب، مع حصول الزمالك على نسبة 15% في حالة إعادة بيعه.

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه تم الاتفاق على استعادة خدمات إسلام جمال مدافع الفريق المعار لبتروجيت، مقابل رحيل الغاني أتشيمبونج للفريق البترولي، وذلك لتعويض رحيل علي جبر.