برلين - أ ش أ

وجهت السلطات الألمانية الاتهام إلى ممرض يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة لقتله اثنين من المرضي بقتل 97 مريضا في قضية هي الأولى من نوعها في ألمانيا.

وذكرت شبكة “يورونيوز” الأوروبية أن التحقيق بشأن جرائم الممرض المتهم “نيلز هوجل” قد توسع بعد حديثه حول قتل ما يصل إلى 30 شخصا خلال محاكمته عام 2015، مشيرة إلى أن المتهم اعترف بإعطاء المرضى حقنا قاتلة في عيادتين بشمالي ألمانيا.

وأضافت يورونيوز أن تحقيقا جنائيا اشتمل على استخراج أكثر من 130 جثة، وجد أن 97 شخصا تم حقنهم بجرعات قاتلة من أدوية القلب.

ووصفت الشرطة القضية بأنها أسوأ موجة قتل في ألمانيا ما بعد الحرب، فيما لم يتم الإعلان عن أسماء الضحايا حتى الآن.

وحكم القضاء الألماني على الممرض نيلز هوجل في عام 2008 بالسجن سبع سنوات ونصف بتهمة الشروع في القتل، وفي عام 2015 قضت المحكمة عليه، وهو في السجن، بالمؤبد، بعدما أسفرت التحقيقات الجديدة عن إدانته بقتل مريضين.