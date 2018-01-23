ليوبليانا - أ ف ب

أعلن وزير خارجية سلوفينيا كارل اريافيك الاثنين ان حكومة بلاده تأمل أن يصوت مجلس النواب السلوفيني على قرار للاعتراف بدولة فلسطين، لتصبح سلوفينيا بذلك ثاني دولة عضو في الاتحاد الاوروبي تقدم على هذه الخطوة.

وقال اريافيك لقناة “بوب” التلفزيونية الخاصة ان “الجميع (دول الاتحاد الاوروبي) يؤيدون هذه الخطوة السلوفينية التي ستتم في حال اعطى البرلمان الضوء الاخضر لاقتراح الاعتراف بدولة فلسطين”.

وجاء حديث الوزير من بروكسل، حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزراء الخارجية الاوروبيين وحضهم على الاعتراف بدولة فلسطينية، كما عقد اريافيك وعباس اجتماعا ثنائيا.

ومن بين الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، كانت السويد الدولة الاولى التي اعترفت رسميا بدولة فلسطينية عام 2014.

وكانت ثماني دول اخرى هي جمهورية تشيكيا وسلوفاكيا والمجر وبلغاريا ورومانيا ومالطا وقبرص اخذت ايضا هذه الخطوة قبل دخولها الاتحاد الاوروبي.

وستجتمع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السلوفيني في 31 يناير للموافقة على الاقتراح قبل ارساله الى البرلمان للتصويت عليه، ووفق تلفزيون “ار تي في” الرسمي فان عملية التصويت يمكن ان تتم في جلسة في مارس او ابريل المقبلين.

وقال اريافيك “ومن خلال اعترافها (بدولة فلسطين) فإن (سلوفينيا) ستقوي موقف فلسطين في اطار عملية السلام في الشرق الاوسط، لدينا سياسة خارجية مستقلة ولا نحتاج اي دولة اخرى تؤمن الغطاء لنا”.