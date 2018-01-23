الامم المتحدة (الولايات المتحدة) - أ ف ب

انهى مجلس الامن الدولي الاثنين جلسة عقدها للبحث في الهجوم التركي على المقاتلين الاكراد في عفرين السورية، من دون ان يصدر ادانة او اعلانا مشتركا.

وفي ختام جلسة مشاورات عاجلة عقدت بطلب من باريس، عبّر السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة فرانسوا دولاتر عن “قلق عميق حيال الوضع في شمال سوريا وسط التصعيد المستمر”.

كما تحدث دولاتر عن “الوضع الانساني المأساوي الناجم عن عمليات النظام السوري وحلفائه” بخاصّة في إدلب والغوطة الشرقية.

غير ان دولاتر بقي حذرا جدا في ما يتعلق بعفرين حيث بدأ الجيش التركي السبت هجوما بريا وجويا ضد مليشيات كردية تابعة لوحدات حماية الشعب.

وكرر السفير الفرنسي تصريح وزير خارجية بلاده جان ايف لودريان الذي دعا الاحد السلطات التركية الى “ضبط النفس”، وقال دولاتر إنّ هذه الدعوة كانت محلّ “إجماع واسع” بين البلدان الحاضرة في جلسة مجلس الامن.

كما أكد دولاتر أنّ “الأولوية” هي لـ”وحدة الحلفاء في الحرب ضد داعش”، في اشارة منه الى تنظيم داعش، مشيرا الى ان عفرين لا تشكّل “سوى احد عناصر” الازمة في سوريا.

ولم تصدر تصريحات عن اي ممثل اخر للدول الاعضاء المؤثرة في مجلس الامن بعد هذه المشاورات التي لم تُشارك فيها السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي بحسب ما اوضح مصدر مطلع.

وكان وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون قد عبّر الاثنين عن “قلقه” ازاء حملة الجيش التركي في شمال سوريا، داعيا جميع الاطراف الى ضبط النفس.

وادلى تيلرسون بتصريحاته في لندن، في حين كثفت تركيا الاثنين هجومها الذي كانت بدأته السبت تحت مسمى “غصن الزيتون” في عفرين، مستهدفة مواقع وحدات حماية الشعب الكردية بالقصف المدفعي والغارات الجوية.