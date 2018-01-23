الإسماعيلية - أ ش أ

وافق مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان على الاستقالة التي تقدم بها المدير الفني لفريق الكرة أبو طالب العيسوي.

وكان أبو طالب العيسوي قد تقدم باستقالته من تدريب الإسماعيلي الإثنين، عقب تعادل الفريق مع الأسيوطي بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الممتاز.

وقال مجلس إدارة الإسماعيلي، في بيان إنه يدرس في الوقت الحالي عددا من السير الذاتية لبعض المدربين, لاختيار مدير فني جديد يقود الفريق الأصفر في المرحلة القادمة.