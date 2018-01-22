القاهرة أ ش أ

تمكنت شرطة التموين بالقاهرة من ضبط صاحب مخزن مواد غذائية بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الساحل لحيازته 38 طن أرز, و14 طن فول مجهولة

المصدر قبل طرحها بالأسواق.

كانت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة قد أكدت قيام المدعو “محمود ع.أ. 43 سنة”, صاحب مخزن مواد غذائية بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الساحل بحيازة

كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات, تم ضبطه داخل المخزن المشار إليه الذي عثر بداخله على 38 طن أرز, و 14 طن فول, وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها, واعترف المتهم بعد مواجهته, بحيازته للمضبوطات لطرحها بالأسواق, وتم اتخاذ الإجراءات

القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.