القاهرة أ ش أ

نجحت أجهزة مكافحة جرائم الأموال العامة بالغربية في ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة ثان طنطا لقيامه بترويج العملات الأجنبية المزورة .

وأكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالغربية قيام المدعو “أحمدم.م 72 سنة ” , بالمعاش , ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان بنها القليوبية, سبق إتهامه

في 14 قضية تزوير , ومخدرات , والمطلوب ضمن تشكيل عصابي تخصص في تزوير تأشيرات السفر إلى إحدى الدول العربية بالتردد على مدينة طنطا لترويج العملات الأجنبية المقلدة على عملائه من راغبي الحصول عليها .

وعقب تقنين الإجراءات , تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان طنطا وبحوزته 7000 دولارمقلدة, و 1600 جنيهاk, وهاتف محمول .

واعترف المتهم بحيازته للعملات الأجنبية المقلدة لترويجها على عملائه, وأن العملات الوطنية صحيحة ومن متحصلات نشاطه الإجرامي , والهاتف المحمول للاتصال بعملائه ,

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.