القاهرة - أ ش أ

قررت لجنة الكرة بالنادى الأهلي،برئاسة الكابتن محمود الخطيب، استمرار ودعم كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية في قطاع الناشئين والأكاديمية.

كانت اللجنة قد كلفت كلا من مديري قطاع الناشئين والأكاديمية بتقديم تقرير نهائي عن كافة الأمور الفنية والإدارية وكيفية التطوير بما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي خلال المرحلة القادمة.

كما كلفت اللجنة الكابتن عبد العزيز عبد الشافي, المدير الرياضي، بمتابعة مجموعة عناصر الموهوبين في قطاع الناشئين بالتنسيق مع الدكتور عمرو أبو المجد مدير القطاع وتقديم تقرير للجنة الكرة.

ويأتي قرار اللجنة من أجل رعاية الموهبين في قطاع الناشئين، ووضع الأطر والبرامج التي تضمن تنمية وثقل موهبتهم واستغلال هؤلاء اللاعبين في دعم الفريق الأول في المرحلة القادمة، وسد احتياجاته في مختلف المراكز، بما يضمن للأهلي الحفاظ على ثرواته من اللاعبين في مختلف قطاعات الناشئين ويخفض نفقات صفقات الشراء من خارج النادي.