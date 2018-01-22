اخبار مصر - عصمت سعد

عقدت لجنة الإستثمار بإتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور محمود سليمان عضو مجلس إدارة الإتحاد أولى جلساتها لإستطلاع رؤية رجال الصناعة ومناقشتهم فيما يخص قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 .

وصرح د. سليمان أن اتحاد الصناعات المصرية ممثلاً في لجنة الإستثمار حريص على المبادرة لضمان تحقيق الإصلاحات اللازمة للقطاع الذي يضم صناعات حيوية مثل الغزل والنسيج والكيماويات والسياحة والفنادق والسينما والأدوية والمستلزمات الطبية .

جدير بالذكر أن شركات قطاع الأعمال العام كانت تتبع القطاع العام حتى تاريخ إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 ، وكانت تبلغ حينها نحو 168 شركة، ثم انخفض عدد الشركات إلى 124 شركة فقط ، بخلاف عدد من الشركات ما تزال محل نزاع.

وتندرج شركات قطاع الأعمال العام تحت 8 شركات قابضة، وشركة تاسعة تتبع وزارة التموين هى القابضة الغذائية، وبعض الشركات التابعة لوزارة الرى، و تضم تلك الشركات حوالي 221 ألف عامل.

ورغم النمو الذى حققته بعض الشركات في عام 2017، إلا إن الشركات الصناعية كانت هى الأبرز فى الخسارة حيث تجاوزت خساراتها العام الماضى نحو 5 مليارات جنيه بالإضافة إلى خسارة الأسواق التصديرية نتيجة سوء حالة المنتجات وإرتفاع تكلفتها مقارنة بالمنتجات المنافسة.

ويعود ذلك التدهور إلى أسباب عديدة من أهمها ترك المعدات والآلات بدون تحديث، مما أدى لتراجع المنتجات، وإهمال التدريب المستمر مما حول العمال إلى طاقة عاطلة، بالإضافة إلى عدم وجود حوكمة وشفافية فى الشركات مما أدى إلى تعاظم خسائرها دون محاسبة فى ظل إهمال المتابعة.