القاهرة -أ ش أ

اكد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي،إن مصر تعيش ميلادا جديدا لدولة حديثة لا سيادة فيها الا لشعب مصر، وأن قواتها المسلحة تثبت كل يوم ولائها لمصر ولشعبها الأبي، مؤيدين بعزم كل المصريين وتصميمهم علي اجتثاث كل صور التطرف والإرهاب.

جاء ذلك خلال مراسم الاحتفال بإنتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية الدفعات 114 حربية و 72 بحرية و 87 جوية و59 فنية عسكرية و49 دفاع جوي والدفعة 5 طب عسكرى و49 معهد فني دفعة الفريق أول كمال حسن على وزير الدفاع الاسبق ، والتي تضم نخبة من الدارسين الوافدين من الدول العربية الشقيقة بكل من المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وفلسطين واليمن.

وفي لمسة وفاء لاحد رواد العسكرية المصرية الفريق أول كمال حسن علي وزير الدفاع الاسبق الذي اطلق اسمه علي الدفعة 114 الجديدة ، تم عرض فيلم سجيلي اعدته إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة تضمن سيرته الذاتية ومسيرتة الحافلة بالعمل والعطاء الوطني خلال تقلدة العديد من المناصب في فترة هامة من تاريخ مصر .

واختتمت العروض بالعرض العسكري الذي شاركت فيه مجموعات من الطلبة المستجدين من الكليات والمعاهد العسكرية المختلفة يتقدمهم حملة الأعلام ، وأعلن كبير معلمى الكلية الحربية نتيجة مرحلة انتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة حيث بلغت نسبة النجاح 100% .

وقام الفريق أول صدقي صبحي بتكريم المتفوقين وأوائل الطلبة المستجدين من طلبة الكليات العسكرية تقديرا لتميزهم العلمي والرياضي خلال فترة الاعداد العسكري بالكلية الحربية .

من جانبه، ألقى اللواء أركان حرب جمال أبو إسماعيل مدير الكلية الحربية كلمة .. اكد فيها أن الكلية الحربية تمثل رمزا للعسكرية المصرية والقلب النابض للقوات المسلحة والتي تمتد بجذورها عبر التاريخ .

وفي نهاية الاحتفال نقل الفريق أول صدقي صبحي تقدير واعتزاز الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة لأسر الطلبة علي الجهد الذي بذلوة في تنشئة هذا الجيل .

وهنأ القائد العام الطلبة وأسرهم علي ما حققوه من إنجاز طوال الفترة الماضية وتحليهم بالخلق والانضباط والاستعداد لتحمل المسئولية الوطنية في حماية مصر والدفاع عنها ، مؤكدا اعتزاز القوات المسلحة بشباب الوطن الذين يتواصل بهم عطاء الاجيال حفاظا علي مجد الوطن وصونا لعزته .

ورحب القائد العام بالدارسين الوافدين من الدول العربية الشقيقة ، مؤكدا ان القوات المسلحة ومؤسساتها التعليمية علي استعداد دائم لاستقبال طلبة الدول الشقيقة والصديقة ، ايمانا منها بأن الامن القومي العربي كل لا يتجزأ ، متمنيا لهم التوفيق ولدولهم الشقيقة كل التقدم والازدهار .

وحضر مراسم الاحتفال الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية وعدد من الملحقين العسكريين ومديري الكليات العسكرية السابقين وعدد من طلبة الجامعات واسر الطلبة المستجدين .