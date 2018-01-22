دمياط - أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة بينما غادرته 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء إلى 23 سفينة، بالإضافة إلى 13 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وذكر بيان صادر عن هيئة الميناء, اليوم الاثنين أن الميناء غادره قطار محمل بـ 1287 طن قمح, و145 سيارة نقل محملة بـ 6 آلاف و370 طن قمح, ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 68 ألفا و193 طنا، وفي مخازن القطاع الخاص إلى 80 ألفا و978 طنا.