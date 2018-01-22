اخبار مصر - سماء المنياوي

شهد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة اليوم الاثنين تخريج الدفعة الأولي من منحة مشروع تأهيل شباب الخريجين لسوق العمل الذي تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة هواوي ومحافظة الجيزة.

يهدف المشروع تأهيل الشباب وصقل مهاراتهم من خلال برامج وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمواكبة متطلبات سوق العمل، حيث يضم المشروع التدريب على أساسيات الحاسب الآلي، والمهارات الشخصية، ومهارات خدمة العملاء، في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه في مايو 2016 بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة الجيزة، والذي يتضمن تطوير وتأهيل 20 مركزاً تم الانتهاء من 5 مراكز منها كمرحلة أولي للمشروع وجارى العمل في باقي المراكز.

حضر مراسم التخريج السيد/ هان بينج الوزير المفوض ممثلاً لسفارة الصين الشعبية في مصر، والدكتورة عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية، والدكتورة منال عوض مساعد محافظ الجيزة، والسيد/ تيري ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر.

وأشارت الدكتورة/ عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية بأن مشروع تأهيل الشباب لسوق العمل يأتي ضمن مشروع المراكز المجتمعية المتكاملة الدامجة ويهدف الي دعم سكان المناطق الفقيرة والأكثر احتياجاً، وتقوم الوزارة بتنفيذه بالتعاون مع 8 محافظات هي: القاهرة، والجيزة، والفيوم، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، وبورسعيد، وكفر الشيخ، وقد تم الانتهاء بالفعل من دعم نحو 55 مركزاً وفرت ما يزيد عن 20 ألف فرصة تدريب، وتسعي الوزارة الى تعميم هذا المشروع على مستوي الجمهورية بنهاية عام 2019.

وقد قامت شركة هواوي بتنفيذ التدريب بقاعات المراكز المجتمعية المتكاملة الدامجة بمراكز شباب كل من: منشية القناطر، والبراجيل، وناهيا بمحافظة الجيزة، تلك المراكز التي قامت الوزارة بتطويرها ودعمها بالأجهزة والبرمجيات.

يذكر ان هذا المشروع لا يقتصر فقط على خدمة سكان المناطق الفقيرة بالمحافظات وإنما أيضا يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة حيث أن التطوير الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل المراكز يشمل توفير التكنولوجيات المساعدة التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي وتلقي الدورات التدريبية طبقاً لنوع الإعاقة في بيئة دامجة، ويأتي هذا المشروع أيضاً ضمن المبادرة الرئاسية لدعم وتمكين متحدي الإعاقة والذي أطلق عام 2016 بالمؤتمر السنوي الدولي السادس للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأشخاص من ذوي الإعاقة.