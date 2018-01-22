أنقرة - أ ش أ

لقي عنصران من الجيش السوري الحر وأصيب 12 آخرون اليوم الاثنين جراء سقوط صاروخ على معسكر تركي تتدرب فيه قوات من (الجيش الحر) قرب الحدود مع سوريا.

وضرب الصاروخ بلدة (كريخان) التابعة لمحافظة هاتاي التركية, موضحة أن القتلى من (الجيش الحر) التي تشارك في العملية العسكرية ضد المقاتلين الأكراد.

واتهم المتحدث باسم (قوات سوريا الديمقراطية) تركيا بضرب مناطق مدنية في سوريا, وهو ما تنفيه أنقرة, مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القوات تدرس إرسال تعزيزات عسكرية إلى تلك المناطق.

وأشار المتحدث إلى أن تركيا قصفت أهدافا شمالي سوريا لليوم الثالث على التوالي في إطار عملية (غصن الزيتون), وتسبب القصف التركي أمس الأول السبت في مقتل 10 أشخاص على الأقل بينهم 7 مدنيين.