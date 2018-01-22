الغردقة -أ ش أ

افتتح اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر-اليوم الإثنين- بمدينة الغردقة منتجعا سياحيا جديدا، على هامش احتفالات البحر الأحمر بالعيد القومي.

ورافق المحافظ خلال الافتتاح اللواء طارق مهدي واللواء عبد المنعم سعيد واللواء زاهر عبد الرحمن واللواء صلاح مصباح المحافظين السابقين للبحر الأحمر بجانب عدد من القيادات التنفيذية والسياسية والأمنية بالمحافظة.

واوضح المحافظ إن الفندق يضم 430 غرفة ويوفر 500 فرصة عمل للشباب، وبذلك يصل إجمالي المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر إلى 366 منتجعا سياحيا.