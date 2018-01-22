اخبار مصر - د . هند بدارى

اكدت البحوث الحديثة اهمية الإستشعار عن بعد بجميع انواعه ” كالصور الجوية للاقمار الصناعية، والرادار وغيرها ” في عمليات المراقبة المستمرة للأرض ومواردها، إضافة إلى إمكانية تطبيق التقنية على المناطق المناخية غير المواتية.

وفى الاطار ،أقامت كلية هندسة تكنولوجيا الاعلام بالجامعة الالمانية خلال هذا الأسبوع من شهر يناير سلسلة من ورش العمل بعنوان ” تقنيات علوم الأرض والإستشعار عن بعد” تحت مظلة ورعاية جمعية مهندسي الكهرباء و الإلكترونيات ” منظمة “IEEE والجامعة.

صرح بذلك الدكتور محمد عبدالمجيد سالم الإستاذ المساعد بالكلية والمشرف العام على أعمال الورشة ، مضيفاً أن فاعليات الورشة شملت 16 جلسة استمرت

4 أيام وحاضر فيها علماء من كندا والهند ومصر، وتنوعت الموضوعات بين النظريات والتطبيقات لعلوم الاستشعار عن بعد فى مجالات الهندسة الزراعية وهندسة التطوير العمرانى و المدن ، وتناولت ورش العمل اساسيات علوم التصوير وتطبيقات علوم الحاسب الالى بأستخدام طرق التعلم الذاتى للآلة والحوسبة السحابية .